Disparition de Leslie et Kévin : un homme mis en examen pour "enlèvement et séquestration"

Les infos de 6h - Disparition de Leslie et Kévin : la piste de l'homicide privilégiée ?

Les infos de 6h - Disparition de Leslie et Kévin : la piste de l'homicide privilégiée ?

L'enquête s'accélère et c'est une avancée majeure, une deuxième personne a été mise en examen pour trois chefs d'inculpation : assassinat ; assassinats, c'est-à-dire une modification de l'état d'un lieu de crime ; et enlèvement et séquestration.

Le jeune homme originaire de Puyravault, c'est dans cette commune de Charente-Maritime, située à une heure de Prahecq, qu'avaient été retrouvées le 8 décembre des affaires appartenant au couple de disparus, notamment une brosse à cheveux de la jeune femme et un brevet de sécurité routière de son compagnon dans une benne de recyclage de vêtements.

Même s'il faut rester prudent, la piste du double homicide semble maintenant privilégiée. Un premier suspect avait été mis en examen jeudi 2 mars pour enlèvement et séquestration, et placé en détention provisoire. Un troisième placé en garde à vue également jeudi doit être présenté à un juge d'instruction à Poitiers ce samedi.

À écouter également dans ce journal

PSG - L'avocate d'Achraf Hakimi dénonce fermement les accusations de viol portées contre son client. Pour elle, il s'agit d'une tentative de racket. Le joueur a été mis en examen.



Normandie - L'enquête se poursuit pour tenter de trouver d'où viennent les deux tonnes de cocaïne qui se sont échoué sur les plages de la Manche.

Charles III - Le monarque britannique a choisi la France pour son premier déplacement à l'étranger, du 26 au 29 mars, avant même son couronnement officiel, qui se déroulera, lui, au début du mois de mai.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info