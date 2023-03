Disparition de Leslie et Kévin : suspects et piste privilégiée... Le point sur l'enquête

Plus de trois mois après la disparition de Leslie et Kévin dans les Deux-Sèvres, trois hommes sont désormais dans le viseur des enquêteurs. Deux sont toujours en garde à vue ce vendredi matin à Niort. L'ami du couple qui devait les héberger le soir de leur disparition, a quant à lui été placé en détention provisoire, il est mis en examen pour enlèvement et séquestration. Tom est un ami de Leslie et Kévin qui devait, le jour de la disparition, héberger le couple chez lui, à Prahecq, dans les Deux-Sèvres.

Les enquêteurs ont effectivement révélé des incohérences dans les déclarations de ce jeune homme de 22 ans, notamment sur son emploi du temps au moment des faits. Tom a été interpellé en premier mardi au domicile de son père, à L'Aiguillon-la-Presqu'île, en Vendée. C'est d'ailleurs Tom qui a mené les enquêteurs jusqu'aux deux autres hommes en garde à vue. D'abord Nathan, 22 ans, un ami lui aussi de Leslie et Kévin, interpellé mercredi à La Rochelle, originaire de Puyravault en Charente-Maritime.

C'est là que, le 8 décembre dernier, des affaires appartenant au couple disparu ainsi que des cartouches de fusil avaient été retrouvées dans un container de recyclage de vêtements. Le troisième homme placé en garde à vue jeudi matin est lui, âgé de 23 ans. La piste désormais privilégiée par les enquêteurs, c'est celle d'une rivalité amoureuse sur fond de trafic de drogue. On le sait, Kévin et Tom dealaient de la drogue, de la cocaïne et de la kétamine.

Kevin, semble-t-il, devait de l'argent à Tom et ce dernier était amoureux de Leslie. Ils auraient d'ailleurs eu une brève relation par le passé. Mais Leslie est finalement tombée amoureuse de Kévin. C'est d'ailleurs Tom qui avait présenté Kévin à Leslie. Donc effectivement, la piste criminelle et la piste sentimentale pourraient être mêlées dans cette affaire de disparition.

