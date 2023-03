Les infos de 6h - Disparition de Leslie et Kevin : ce que l'on sait du 2e homme arrêté

Leslie Hoorelbeke et Kévin Trompat, disparus dans la nuit du 25 au 26 novembre 2022 à Niort dans les Deux-Sèvres

Trois mois après la disparition de Leslie et Kevin dans les Deux-Sèvres, l'enquête s'accélère. L'homme de 22 ans, en garde à vue depuis deux jours, avec qui Leslie avait échangé la nuit de la disparition, doit être présenté à la justice en vue d'une possible mise en examen. Mais depuis mercredi soir, un deuxième homme est en garde à vue et il intéresse particulièrement les gendarmes



Un détail interpelle les enquêteurs : ce jeune homme de 22 ans habite Puyravault, là où ont été retrouvées des affaires appartenant à Leslie et Kevin. Puyravault est à une heure de route de Prahec, la commune où Leslie et Kevin devaient être hébergés dans la nuit du 25 au 26 novembre. Cette deuxième arrestation selon nos confrères du Parisien, ce 2e nom, c'est Tom qui l'a livré aux enquêteurs lors de sa garde à vue.



S'il martèle qu'il n'a pas joué un rôle direct dans la disparition de ses amis, le jeune homme prétend que le mobile du crime est lié à un trafic de drogue. Les gendarmes sont en train de vérifier toutes ses déclarations. Tom, lui, doit être présenté à un juge ce jeudi matin.

