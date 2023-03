Disparition de Leslie et Kévin : des zones d'ombre subsistent

Depuis maintenant trois mois, les enquêteurs sont toujours à la recherche de Leslie et Kévin, le couple disparu mystérieusement dans la nuit du 25 au 26 novembre, après une soirée à Prahecq, un village proche de Niort. Ce mardi 28 février, Tom, un ami du couple, qui devait les héberger le soir de leur disparition, a été placé en garde à vue, après des incohérences entre les propos du jeune homme et le relevé géolocalisé de ses communications téléphoniques. Celle-ci a été prolongée ce mercredi.

Mais plusieurs questions se posent toujours autour de cette affaire, alors que la piste criminelle est privilégiée. D'abord, ce qu'a fait Tom le soir de la disparition de Leslie et Kévin. Selon ses dires, il se serait rendu à une rave-party. Or, les enquêteurs n'ont, pour le moment, retrouvé aucune trace de cette fête. Lors d'une battue organisée le 5 janvier, Tom avait déclaré devant la presse : "Kévin avait toujours les clés de chez moi. Moi, je ne vivais plus chez moi, je vis en camion. Ils sont venus sur les coups de 17h30, on s'est vus. Ils avaient la patate, on rigolait bien ensemble. Ensuite, je suis parti chez mon frangin et à une soirée techno."



Où sont passés les corps ?

Autre interrogation des enquêteurs, quelles relations entretenait Tom avec le couple, et notamment avec Leslie, pour qui il avait eu des sentiments amoureux et avec qui il a échangé des SMS troublants jusque tard dans la nuit ? Aussi, aurait-il pu être impliqué dans un trafic de drogues avec Kévin, puisque ce dernier s'est rendu sur la place du village en pleine nuit

Une dernière zone d'ombre est toujours présente : où sont passés les corps du couple ? La mère de Leslie avait affirmé, lors d'une battue : "Ce sont des jeunes sans problème, ils n'ont pas d'ennemis", écartant également une disparition volontaire. Le téléphone de Leslie avait borné à Niort le 26 novembre. Quasiment deux semaines plus tard, le 8 décembre, les affaires du couple ont été trouvés dans un container de recyclage de vêtements à Puyravault (Charente-Maritime), à environ une heure de route de Prahecq.

Malgré "120 auditions, des dizaines de prélèvements sur plusieurs véhicules et dans plusieurs lieux, deux ratissages des lieux - avec trois points d'eau sondés - et des dizaines de vérifications de signalements effectués sur le territoire", selon le procureur, les corps restent toujours introuvables.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info