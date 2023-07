Emile, 2 ans et demi, a disparu samedi 8 juillet dans les Alpes-de-Haute-Provence

Dans la soirée du samedi 8 juillet, au Vernet (Alpes-de-Haute-Provence), le petit Émile, deux ans et demi, a échappé à la vigilance de ses grands-parents. Les recherches ont immédiatement été lancées, peu après 17h, lorsque les gendarmes sont alertés par les grands-parents du garçonnet de sa disparition. Il était chez eux en vacances, et ils s'apprêtaient tous les trois à aller faire une balade en voiture.

Deux témoins ont aperçu le petit garçon à proximité de la maison des grands-parents, puis dans une rue descendante du hameau. D'importants moyens ont été mis en place et seront sûrement reconduits ce lundi. Deux hélicoptères, dont un équipé d'une caméra thermique, des drones, des chiens spécialisés en recherches de personnes, et 200 personnes sont mobilisés. Un périmètre de cinq kilomètres autour de la maison des grands-parents a été ratissé, et va l'être à nouveau.

Un appel à témoins a été lancé. Émile est âgé de deux ans et demi. Il mesure 90 centimètres, il est blond aux yeux marron. Il est vêtu d'un t-shirt jaune, d'un short blanc avec un motif vert, et des chaussures de randonnée. Pour l'instant, les autorités ne privilégient aucune piste : enlèvement ou accident dans un environnement très escarpé. Le petit s'est peut-être d'ailleurs perdu, mais tout est mis en œuvre pour le retrouver vivant.

Cholet - Un an après la mort d'un frère et d'une sœur, lors du feu d'artifice du 14 juillet, une enquête est toujours en cours pour tenter de comprendre pourquoi le périmètre de sécurité n'a pas été respecté ce soir-là. Les parents, Sandra et Sébastien, attendent toujours des réponses.

14 juillet - Selon les informations de RTL, aucune interview d'Emmanuel Macron n'est en préparation. Alors que les rumeurs de remaniement sont importantes, le chef de l'État continue de réfléchir, selon l'un de ses proches.

Canicule en France - La