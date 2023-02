À écouter Les infos de 6h - Bébé secoué : une maman privée à tort de son enfant pendant trois ans 00:11:04

C'est le 22 février 2019 que la vie de Fantine bascule, quand elle amène son bébé aux urgences, malade une nouvelle fois : "Le scanner détecte des hématomes sous-duraux. Qui dit hématomes sous-duraux, dit syndrome du bébé secoué. Je suis dans un autre monde, je suis dévasté, je ne comprends pas ce qu'ils nous arrivent. Tout de suite, on a été suspecté, on avait l'étiquette 'parents maltraitants', indique la maman.

Le nourrisson de trois mois leur est aussitôt retiré. Auguste est placé en pouponnière. Le procureur est alerté et une enquête est ouverte avec garde à vue à la clé pour les parents : "36 heures. Une nuit en garde à vue, c'était horrible. On se posait des questions : 'Qu'est qu'on lui a fait ? Est ce que vous regrettez d'avoir eu votre fils ?' C'est un traumatisme, je n'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte.

Mais le plus dur, c'est de vivre sans son enfant pendant deux ans et demi : "On a raté les premiers instants de vie. C'est l'attente qui était très dure. C'est horrible. D'aller à l'école, de voir les mamans avec leur berceau et voir que le mien n'était pas là. Je disais à mon mari 'on n'a pas le droit de faiblir, on n'a pas le droit de lâcher. C'est ça qui a fait tenir. C'est trois ans de souffrance".

Aujourd'hui, la famille se reconstruit depuis qu'Auguste est revenu vivre avec eux, sans aucune contrainte, l'été dernier.

