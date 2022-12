Bébés retrouvés dans un congélateur dans le Vaucluse : ce que l'on sait

Dans le Vaucluse, une mère de famille est en garde à vue après la découverte des corps de deux bébés dans son congélateur. Une découverte macabre, qui a eu lieu sur la commune de Bédoin, au pied du Mont Ventoux. Selon une source, c'est le petit-ami d'une de ses filles qui a donné l'alerte.

Ayant découvert l'existence du congélateur, il aurait prévenu ses parents d'abord, lesquels auraient ensuite appelé les gendarmes. Des gendarmes qui ont donc immédiatement interpellé cette mère de famille et qui l'ont placée en garde à vue après avoir fait cette sordide découverte à son domicile, jeudi. Les corps des deux bébés ont donc été retrouvés, mais on n'est pas certain que la femme en garde à vue est leur mère.

L'enquête confiée à la brigade de gendarmerie de Carpentras débute tout juste et rien n'indique pour l'heure les liens entre la femme en garde à vue et les deux bébés retrouvés congelés. Impossible de savoir également leur âge et leur sexe, ainsi que la date de leur mort.

Des prélèvements ont été effectués sur les corps de ces deux nourrissons et les résultats devraient bien sûr permettre d'en savoir plus. Une autopsie doit également avoir lieu, d'après la procureure de la République de Carpentras.

