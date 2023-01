Haute-Savoie : 2 bébés morts retrouvés chez une mère de famille

Une découverte macabre. Dans un appartement de Rumilly, en Haute-Savoie, les gendarmes ont découvert les corps de deux bébés. C'est celle qui occupe les lieux, une mère de deux enfants de 3 ans et 18 mois, qui a signalé aux autorités la présence des deux dépouilles chez elle. Dans son appel aux gendarmes, la mère de famille disait également vouloir se suicider.

Une fois sur place, les secours ont en effet découvert les corps de deux nourrissons. L'un se trouvait dans une valise à l'état de squelette, âgé de moins de deux mois au moment de sa mort. Son décès remonterait à moins de deux ans. Le second a été retrouvé momifié.

"Je sais qu'elle était malheureuse. Elle me disait qu'elle était toute seule, qu'elle n'avait pas de famille. En tout cas psychologiquement, elle n'était pas bien, ça c'est sûr", confie une voisine. Et cette dernière d'ajouter : "Elle m'avait dit deux fois 'j'ai peur qu'on m'enlève mes enfants'". L'habitante évoque également des heurts entre la mère de famille et son mari, qui avaient déjà fait déplacer les gendarmes.

Quant à l'époux, celui-ci ne se serait aperçu de rien. Selon nos informations, la mère de famille a été hospitalisée. Une information judiciaire pour "homicide volontaire aggravé" a été ouverte par le parquet d'Annecy.

