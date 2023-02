Israël : un couple abandonne son bébé à l'aéroport, n'ayant pas de billet pour lui

Une scène surréaliste. Ce mardi 31 janvier 2023, un couple qui comptait rejoindre Bruxelles (Belgique) depuis Tel Aviv, a abandonné son bébé dans un cosy au comptoir d’enregistrement de l’aéroport Ben Gourion et a tenté de prendre l'avion de la compagnie Ryanair sans lui, rapportent nos confrères du Times of Israël.

Arrivés après la fermeture des comptoirs d'enregistrement, les deux parents avaient prévu d'emmener le petit garçon avec eux, mais ne lui avaient pas acheté de billet. Pressé, le couple a alors abandonné l'enfant avant de se diriger vers la porte de sécurité pour embarquer. Rapidement, le personnel de l'aéroport les a interceptés et leur a ordonné de retourner chercher le bébé. La police et la sécurité de l'aéroport ont été alertées et sont ensuite venues interpeller le couple.

L'ensemble du personnel de l'aéroport était "sous le choc", rapporte TF1. "Nous n’avons jamais rien vu de tel. Nous n’en croyions pas nos yeux".

La police a été saisie de l'affaire, et "on ignore si le couple et le bébé ont fini par prendre l'avion", conclut The Time of Israël.



