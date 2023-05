Le choc est immense au CHU de Reims, après la violente agression d'une infirmière et d'une secrétaire médicale. Le suspect est un homme de 59 ans, qui les a attaquées au couteau lundi 22 mai.

L'infirmière de 37 ans est entre la vie et la mort. La secrétaire médicale de 56 ans est quant à elle gravement blessée, mais elle a pu être opérée à temps.

"Cette agression suscite une émotion énorme auprès de la communauté hospitalière", explique Laetitia Micaelli-Flender, directrice du CHU Reims. "Quand on s'en prend à l'un des nôtres, c'est toute la communauté qui est agressée", déplore-t-elle, affectée par ce drame.

"Ce sont des soignants, des professionnels de santé qui passent leurs jours et leurs nuits à s'occuper des autres", ajoute cette dernière, adressant ses "pensées" et son "plein soutien" aux victimes et leur famille.

L'assaillant a quant à lui été arrêté. Il n'avait pas de rendez-vous médical, et présente de graves antécédents psychiatriques. Il avait bénéficié en juin 2022 d'un non-lieu "pour irresponsabilité pénale" après avoir été "mis en examen à Châlons-en-Champagne pour des faits de violences aggravées", a indiqué dans un communiqué le procureur de Reims, Matthieu Bourrette.



À écouter également dans ce journal

