Nord : qui étaient les trois policiers tués dans un grave accident de la route ?

La police nationale "en deuil". Quatre personnes, dont trois jeunes policiers, sont mortes, et deux passagers ont été grièvement blessés, dimanche 21 mai au matin, dans une collision entre un véhicule de police et une voiture, dans la métropole lilloise. Selon les premiers éléments de l'enquête, le second véhicule roulait à contre-sens. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu ce lundi matin à 11h au commissariat de Roubaix.



Les victimes, Manon, 24 ans, Paul, 25 ans, et Steven, également 25 ans, sont de jeunes fonctionnaires sortis de l'école de police depuis peu et respectés de leur hiérarchie. L'annonce de leur accident a plongé le commissariat de Roubaix dans la tristesse. Cette collègue émue ne voulait pas y croire. "C'étaient des gens avec qui je travaillais tous les jours. C'étaient des gens bien, des bons collègues, jamais de problème", livre-t-elle.

Très vite dans l'après-midi, les roubaisiens se sont déplacés pour leur rendre hommage en déposant notamment des fleurs devant les portes du commissariat. "On ne peut pas imaginer que des jeunes perdent la vie comme ça", raconte un habitant. "C'est des personnes que l'on croise dans notre secteur quotidien sur les routes. On sait qu'ils sont là pour assurer la sécurité donc c'est un moyen de leur rendre hommage modestement", surenchéri un autre.

Pour Xavier, ancien policier, cette perte est cruelle. "C'est d'une violence inouïe, ça nous rappelle aussi qu'il n'y a pas de mission banale en police. Il n'y a pas de mission anodine et que le danger est partout et à tout moment. Parfois, on n'évite pas le pire", raconte-t-il. Hier, un hommage a été rendu en présence des familles à l'intérieur du commissariat.

Le conducteur de la voiture en contre-sens est décédé. Le pronostic vital de son passager était toujours engagé dimanche soir. Les deux étaient connus des services de police pour "outrages et usage de stupéfiants". En revanche, les jours de la jeune fille de 16 ans qui étaient avec les policiers ne sont pas menacés.

