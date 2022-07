Le monde politique à nouveau secoué par des accusations d'agressions sexuelles. À Issy-les-Moulineaux, dans les Hauts-de-Seine, deux hommes accusent le maire André Santini, 81 ans. Deux plaintes ont été déposées pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral. L'octogénaire nie toutes les accusations.

Les deux hommes âgés de 24 et 31 ans ont déposé plainte vendredi dernier pour des faits d'agression et de harcèlement sexuel. Ils décrivent des scènes récentes au cours desquelles le maire d'Issy-les-Moulineaux aurait tenté de les embrasser et de les caresser au niveau des fesses et de l'entrejambe.

"Un véritable système de prédation", dénonce l'un d'eux. Le parquet de Nanterre a ouvert une enquête mardi 5 juillet. De son côté André Santini conteste les faits. Son avocat, que RTL a pu joindre, parle de vengeance provenant de ces deux agents de la ville. Il explique que l'un d'eux était huissier et l'autre chef de cabinet. Tous les deux ont été écartés de leur fonction le mois dernier pour rupture de lien de confiance avec le maire d'Issy-les-Moulineaux.

