publié le 25/07/2020 à 06:39

Première nuit en prison pour Nicolas Zepeda, soupçonné d'avoir assassiné son ex petite-amie japonaise, Narumi Kurosaki.

Le Chilien de 29 ans a été extradé ce vendredi 24 juillet vers la France. Unique suspect dans la disparition de Narumi Korosaki, il nie toujours avoir tué la jeune femme donc le corps n'a jamais été retrouvé. Etienne Manteau, le procureur de la République de Besançon a apporté quelques précisions : "Il a précisé qu'il était innocent et qu'il espérait que l'on trouverait le véritable auteur. L'instruction va prendre un nouveau départ. Cela fait déjà trois ans et demi que nous travaillons à l'élucidation de cette affaire. Ce n'est pas un aboutissement, il faut d'abord travailler sur la personnalité du mis en examen grâce à des expertises psychologiques et psychiatriques. C'est encore quelques mois d'instructions qui vont se dérouler avec le procès de Nicolas Zepeda.

À écouter également dans ce journal

Justice - Alexandre Benalla a été une nouvelle fois mis en examen, le 11 février, dans l'enquête sur ses passeports diplomatiques, cette fois pour "faux" et "usage de faux".

Coronavirus - Emmanuel Macron et plusieurs ministres sont réunis à l'Élysée ce vendredi 24 juillet en Conseil de défense pour évoquer, notamment, la question de la jauge des rassemblements, les contrôles aux frontières, les tests mais aussi la rentrée scolaire.

Sport - Paris s'est adjugé une 13e Coupe de France contre Saint-Etienne (1-0) mais a perdu deux joueurs sur blessure, dont Mbappé.