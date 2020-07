publié le 29/07/2020 à 06:51

Au lendemain de l'accident meurtrier impliquant cinq véhicules sur la RN2 à Laon, dans l'Aisne, mardi 28 juillet, lors duquel quatre enfants sont décédés, les enquêteurs tentent de comprendre les circonstances exactes de l'accident. La voiture des victimes s'est embrasée en quittant la chaussée tandis que la conductrice a été grièvement blessée et évacuée vers l'hôpital de Lille.

Survenu aux alentours de 15 heures, cet accident a mis en cause un poids lourd, deux fourgonnettes et deux véhicules de tourisme sur une portion limitée à 80 km/h. Mais la vitesse y est rarement respectée.

Pour Jean-Pierre, un riverain qui vit à une centaine de mètres du lieu de l'accident, la route est particulièrement périlleuse à cet endroit : "Elle est dangereuse car il y a une voie descendante et deux voies montantes. Et l'espace pour doubler, où les véhicules se rabattent, est trop petit". Il ajoute qu'il y a vu "pas mal" d'accidents, dont des "mortels". "J'entends parler des déviations depuis des années mais on ne voit toujours rien venir" déplore-t-il également.

