Aude : deux jeunes frères retrouvés morts après une sortie en paddle sur un lac

publié le 28/07/2020 à 04:02

Deux frères de 12 ans et 16 ans ont été retrouvés morts par des plongeurs ce lundi 27 juillet après une sortie en paddle sur le lac du Lampy dans l'Aude, selon la gendarmerie et des pompiers.

Les deux garçons étaient montés sur cette embarcation, alors que depuis le 23 juin un arrêté municipal interdisait la baignade et les activités nautiques sur ce plan d'eau de la Montagne noire, a précisé la gendarmerie. Ce sont les parents qui ont donné l'alerte en découvrant le paddle sans ses occupants.

Rapidement un important dispositif de recherche a été mis en place avec deux hélicoptères, une dizaine de gendarmes et une vingtaine de pompiers, dont des plongeurs et une embarcation. Le corps du plus jeune a été découvert par les plongeurs en fin d'après-midi, tandis que celui de son frère n'a été retrouvé que vers 20h30, a indiqué le SDIS de l'Aude.

Le bassin du Lampy est un lac de barrage situé sur la commune de Saissac, qui fait partie des infrastructures du Canal du Midi.