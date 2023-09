Les infos de 5h - Suicide d'un adolescent : "Ce n'est pas un lycée à fréquenter", confie une élève

Une enquête administrative a été ouverte après le suicide de Nicolas, âgé de 15 ans. L'adolescent s'est donné la mort mardi soir à Poissy, dans les Yvelines. Sa famille avait pourtant signalé des faits de harcèlement scolaire il y a plusieurs mois. Brimades, injures répétées, autant de violences qui avaient poussé le garçon à changer d'établissement.

Tandis que ses camarades de classe, interrogés par RTL, décrivent un élève triste et solitaire, leurs témoignages pointent également le lycée professionnel Adrienne-Bolland, théâtre selon eux de phénomènes récurrents, où Nicolas était également scolarisé. Pour ces jeunes, le harcèlement fait partie du quotidien : "Franchement, Adrienne-Bolland, c'est vraiment pas un lycée à fréquenter", assure l'une des élèves.



"J'ai déjà été voir des surveillants pour dire 'j'ai trouvé cette personne qui pleurait dans les couloirs mais qui ne veut pas me parler, peut-être parce qu'elle a peur'", confie une autre adolescente. Un autre lycéen souhaite "punir" davantage "les harceleurs", et "sensibiliser" bien plus le public et les personnels sur la question du harcèlement scolaire.

Après le choc et la sidération de mardi, élèves et professeurs seront épaulés ce jeudi par une cellule psychologique.

