et Julien Caillard

publié le 23/07/2019 à 05:35

Après l'agression raciste de Rouen, le procureur a ouvert hier une information judiciaire. L'homme qui a frappé mortellement Mamoudou Barry a été interpellé lundi matin, mais sa garde à vue a du être levée pour raisons médicales. De nationalité française et d'origine turque, il souffre d'antécédents psychiatriques et a été hospitalisé. Son infraction de nature criminelle lui fait encourir une peine de 20 ans de réclusion.

Une situation incompréhensible pour les proches de la victime. "La cruauté de l'acte est inexcusable", dénonce Amara Camara, ambassadeur de Guinée, pays d'origine de Mamoudou Barry. "Le pays tout entier est dans la douleur. C'est un compatriote très brillant qui est mort dans des conditions inacceptables. C'est un acte raciste qui est condamnable au plus haut point".

L'ambassadeur dénonce un racisme à visage découvert en France : "J'ai vu le racisme grandir et se banaliser en France et partout en Europe". Un état des choses qu'il qualifie d'"inquiétant". "Ce sont des petits gestes du quotidiens qui sont devenus des gestes d'une banalité affligeante. (...) J'entends que chacun prenne conscience. On n'a pas besoin de conseils de ministres ou de réunions politiques pour ça".

À écouter également dans ce journal

Canicule - La canicule s'amplifie aujourd'hui : 59 départements sont en vigilance orange. Il fera très chaud sur le sud-ouest, mais aussi à Paris où la circulation différenciée sera mise en place, tout comme à Lyon.

Écologie - La jeune Greta Thunberg sera reçue aujourd'hui à l'Assemblée nationale où elle assistera à la séance des questions au gouvernement. Mais l'égérie suédoise de la lutte climatique, âgée de 16 ans, sera boycottée par certains députés.

Politique - Deux enquêtes internes concernant François de Rugy seront rendues aujourd'hui : celle de l'Assemblée nationale et celle du secrétaire général du gouvernement. Elles dédouaneraient l'ancien ministre, mais certains, dont Mediapart, mettent déjà en cause la neutralité des instances.