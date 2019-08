publié le 11/08/2019 à 14:29

Une fillette âgée de 17 mois a été enlevée dans le quartier de Logelbach, à Wintzenheim, près de Colmar, le vendredi 9 août, par des personnes susceptibles d'être de son entourage. familial. La police du Haut-Rhin a lancé un appel à témoins pour retrouver l'enfant.

"La petite Elisabeta, 17 mois, type caucasien, cheveux bruns noués en deux petites couettes sur le haut du crâne, yeux marrons, vêtue d’un haut blanc avec dentelles, d’une jupe rose pâle, pieds nus, a été subtilisée par un couple susceptible d’être issu du milieu familial. Les individus ont ensuite pris la fuite à bord d’un véhicule", précise le communiqué de la police, révélé par Les Dernières Nouvelles d'Alsace.

L'homme et la femme, suspectés de l'avoir enlevée, sont aussi activement recherchés. L'individu est brun, porte un short bleu et un t-shirt jaune. Elle porte un foulard clair et une longue robe blanche à fleurs. "Le véhicule utilisé par les auteurs est une Mercedes classe E Grise immatriculée CA-641-TA", détaille le communiqué.

Toute personne ayant des informations peut contacter la brigade haut-rhinoise au 03 89 21 51 99.