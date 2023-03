Une première interpellation et peut être enfin une piste, dans l'affaire brumeuse de la disparition du jeune couple dans les Deux-Sèvres. Leslie, 22 ans, et son compagnon Kévin, 20 ans, n'ont plus donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre dernier. Un suspect est actuellement en garde à vue et celle-ci vient d'être prolongée.

C'est chez ce jeune homme de 22 ans que devait dormir le couple la nuit de sa disparition. Tom connaissait Kévin depuis plus de deux ans, il avait participé à une battue début janvier pour retrouver les disparus. Ce dernier a déjà été entendu une première fois en tant que témoin, mais les enquêteurs ont encore des questions sur son emploi du temps.

Il affirme notamment avoir passé la nuit du 25 novembre à une soirée techno. Des éléments qui ne seraient pas nécessairement confirmés par les relevés de ses conversations téléphoniques. Par ailleurs, d'autres questions restent en suspens. Comme les relations qu'il entretenait avec Leslie, pour laquelle il avait eu des sentiments amoureux et avec qui il a échangé des SMS troublants jusque tard cette nuit-là.



Dans quelle mesure était-il impliqué dans un trafic de drogues avec son ami Kévin ? Les gendarmes cherchent à en savoir plus sur ce que faisait Kévin pour se rendre sur la place du village. Un mystérieux rendez-vous au beau milieu de la nuit.

