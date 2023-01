Couple disparu dans les Deux-Sèvres : une battue organisée pour retrouver Leslie et Kevin

Cela fait un mois et demi que Leslie et Kevin ont disparu sans laisser de trace après avoir passé une soirée chez des amis à Prahecq, dans les Deux-Sèvres. Convaincus qu'il ne s'agit pas d'une disparition volontaire, les proches des deux jeunes avaient appelé à la mobilisation. Des bénévoles se sont donc rassemblés ce jeudi 5 janvier pour réaliser une battue, organisée sans les forces de l'ordre.

C'est la belle-mère de Kevin qui a organisé ce rassemblement et cette battue. "Nous sommes ici aujourd'hui pour faire tous les sentiers, tous les chemins pédestres, regarder dans les buissons. Ça fait un mois qu'ils ont disparu, donc ça devient assez inquiétant. Je remercie aussi tous les bénévoles qui sont venus. Nous, on aimerait ne rien trouver bien sûr, mais si on reste sans rien faire, on n'est pas bien non plus. Il faut qu'on s'active, il faut qu'on bouge", explique Karine.

Des dizaines de personnes ont donc répondu à cet appel et fait le déplacement, équipés de bottes et de bâtons. "On est des mamans, nous aussi, on a un peu de temps libre. Donc si on peut rendre service et aider. On espère ne pas trouver le pire et peut-être des éléments, des petites choses", dit l'une d'elles. L'enquête des gendarmes, elle, continue, une dizaine de militaires travaillent sur la disparition de Leslie et Kevin.

