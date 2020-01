publié le 05/01/2020 à 18:31

C'est un terrible drame qui s'est produit ce vendredi 3 janvier à Villejuif, lorsque des promeneurs ont été agressés au couteau par un assaillant converti à l'Islam et souffrant de troubles psychiatriques. Cet homme vêtu d'une djellaba, et qui n'a cessé d'agir aux cris d'"Allah Akbar", a donc tué une personne et blessé 2 autres. Le Parquet national anti-terroriste s'est saisi de l'enquête.

Ce dimanche, la voisine et amie de la victime, cet homme qui est mort en s'interposant et en tentant de protéger son épouse, témoigne sa consternation. "Je n'y croyais pas, j'ai fait des cauchemars, je n'y croyais pas du tout", explique-t-elle.

"Je me suis effondrée, je les considérais comme de ma famille. On était très proche, je me suis dit que ce n'était pas possible. C'était un couple très très lié, c'est normal qui l'ait protégé. J'essaie de ne pas m’effondrer parce que je suis très sensible", a-t-elle ajouté.

