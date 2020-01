publié le 05/01/2020 à 17:17

Après un mois de grève, le gouvernement se réunira au ministère de l'Intérieur pour un petit-déjeuner de travail avant de poursuivre à l'Élysée pour un Conseil des ministres pour arrêter la stratégie du gouvernement pour sortir du conflit.

Car le trafic restera perturbé, ce lundi 6 janvier, même si la compagnie de chemin de fer annonce un trafic grande vitesse fortement amélioré. La SNCF s'attend à ce que 8 TGV sur 10 puissent quitter les gares. Il faudra compter sur 2 TER sur 3, 1 Transilien sur 2 et 1 Intercités sur 3.

Le trafic TGV en détails

98 % des trains sont garantis sur l'axe Nord, avec un trafic normal sur Paris - Lille. 87 % des trains sont garantis sur l'axe Atlantique avec 9 trains sur 10 pour la ligne Paris-Bordeaux et 8 trains sur 10 sur Paris-Nantes. 84 % des trains partiront dans l'Est avec 9 trains sur 10 pour Paris-Strasbourg et 78 % des trains sur l'axe Sud-Est avec un trafic quasi normal sur la ligne Paris-Lyon-Marseille.

Le trafic TER en détails

La SNCF s'attend à "une forte amélioration" de l'offre TER avec 6 TER sur 10 en moyenne nationale (comprenant les cars de substitution). Des lignes fermées rouvreront lundi 6 janvier, notamment en Bourgogne-Franche-Comté, dans les Hauts-de-France, en Nouvelle Aquitaine (notamment entre Bayonne et Saint-Jean-Pied-de-Port), ainsi qu'en Occitanie.

Le trafic RER en détails

RER A : 1 train sur 2 partira aux heures de pointesur les branches Cergy-Poissy et un train par heure en heure creuse. L'interconnexion est assurée à Nanterre-Préfecture.

RER B : 1 train sur 2 en moyenne. L'interconnexion est suspendue gare du Nord.

RER C : L'ensemble des branches sont desservies toute la journée avec 2 trains sur 5 en moyenne

RER D : Pour le Nord, les trains seront terminus origine Châtelet et tous les axes sont desservis avec 1 train sur 2 en heure de pointe et 1 train sur 3 en heure creuse. Pour le Sud, il faudra compter sur 1 train sur 3 sur les branches gare de Lyon-Corbeil et gare de Lyon-Melin. 1 train sur 5 sont à prévoir sur la ligne Corbeil Melun et Juvisy Malsherbes. L'interconnexion est suspendue entre Châtelet et la gare de Lyon.

RER E : 1 train sur 2 en moyenne sur les axes Haussmann Chelle et Haussmann Villiers Tournan

Le trafic francilien en détails

Ligne H : 1 train sur 2 sur l’ensemble des axes. La liaison Creil - Persan - Valmondois - Pontoise est assurée partiellement en train et complétée par des bus.



Ligne J : 2 trains sur 3 en moyenne sur l’ensemble des branches.



Ligne K : 2 trains sur 3 sur Paris Crépy. En plus, il y aura des relations en bus entre Crépy et Mitry.



Ligne L : 2 trains sur 3 sur l’ensemble des branches.



Ligne N : 1 train sur 2 pour l’ensemble des axes sur la période 5h/22h.



Ligne P : L’ensemble des branches sont desservies toute la journée avec 1 train sur 2 en moyenne. La desserte Meaux La Ferté-Milon est assurée en partie par des bus.



Ligne R : 1 train sur 5 (trains Transilien et TER).



Ligne U : 1 train sur 2 sur la période 6h/22h.



Tramway 4 : Fréquence de 12 min sur toutes les branches de 4h30 à 1h30.



Tramway 11 Service normal.

Le trafic international

Concernant le trafic international, l'Eurostar est le moins touché par la grève avec 9 départs sur 10, le Thalys comptera 4 trains sur 5, vers la Suisse, Lyria verra 1 train sur 2 partir, les Inouï vers l'Italie seront 1 train sur 3, la liaison avec l'Allemagne et celle vers l'Espagne compteront 1 train sur 2.

