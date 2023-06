Ce lundi 12 juin, un adolescent de 15 ans a été frappé par la foudre au Beausset, près de Toulon dans le Var. Scolarisé au collège, le garçon attendait son bus à la fin de sa journée de cours, peu après 15 heures.

Le collégien attendait donc à l'arrêt de bus devant son établissement, juste à côté d'un cyprès de dix mètres de haut. C'est donc l'arbre qui a pris la foudre et qui, par voie de conséquence, a touché l'adolescent. En arrêt cardiovasculaire, il a été secouru d'abord par des témoins.

Heureusement, les sapeur-pompiers se situent à quelques centaines de mètres du lieu de l'impact. Six d'entre eux ont pu intervenir très rapidement et le ranimer. Le jeune homme a été médicalisé et l'hélicoptère du Samu 83 l'a transporté au centre hospitalier de Lanval, à Nice. Pour rappel, la région subit des orages assez intenses depuis ce weekend.

À écouter également dans ce journal

Colombie - Les quatre enfants indigènes, sauvés après 40 jours d'errance dans la jungle colombienne, continuent de récupérer lentement dans un hôpital de Bogota.

Italie - L'homme d'affaires, et ancien président du Conseil italien durant 9 ans, est mort à 86 ans des suites d'une leucémie.

Météo - Deux départements du sud de la France ont été placés en vigilance orange pour des orages. Ces territoires sont aussi concernés pour une alerte "pluie-inondation".

