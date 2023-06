Météo en France : les orages vont-ils durer ?

Depuis une semaine, le sud de la France doit faire face à des orages violents. Samedi 3 juin aux alentours de 19h30, des trombes d'eau se sont abattues sur Lyon et sa périphérie : 82mm de pluie sont tombés en l'espace de deux heures, soit l'équivalent d'un mois et demi de pluie. Ce lundi, des pluies orageuses sont attendues sur la moitié sud, selon des prévisions de Météo-France.

Les orages les plus intenses devraient éclater en Corse, sur les Alpes du Sud et les Pyrénées. Ils devraient également être forts sur la région PACA et le sud-ouest. Ces intempéries vont continuer cette semaine, notamment ce mardi 6 juin dans les régions du Sud. Une petite accalmie est attendue entre mercredi et jeudi, puis pour la fin de semaine, ces orages vont concerner non seulement le Sud, mais ils vont commencer également à remonter au nord de la Loire. Il y aura donc beaucoup d'instabilité pour la fin de semaine.

