Mort de Silvio Berlusconi : "Bunga Bunga", prostitution, fraude fiscale... Une vie de scandales

Il fut tour à tour crooner, homme d'affaires, de télévision, président de club de football ou encore leader politique. Silvio Berlusconi est décédé à l'âge de 86 ans des suites d'une leucémie. Il laisse derrière lui une vie de succès et de scandales, de frasques ou démêlées judiciaires. Silvio Berlusconi, c'était aussi des gaffes devenues légendaires, des procès à répétition et des coups d'éclat diplomatiques. "Sa personnalité hors norme a marqué les esprits. Il aura marqué 30 ans de politique italienne, dans le bien et dans le mal", nous explique le journaliste italien Paolo Levi.

"Berlusconi a contribué à un certain affaissement du débat public en Italie", ajoute-t-il. Allié encombrant de la cheffe du gouvernement d'extrême droite Giorgia Meloni, il l'a plusieurs fois mise dans l'embarras avec ses déclarations russophiles après l'invasion de l'Ukraine. Ami personnel de Vladimir Poutine, qu'il a reçu dans sa méga-villa en Sardaigne, il a rejeté plusieurs fois sur Kiev la responsabilité du conflit.

Sylvio Berlusconi a accumulé tout au long de sa vie publique une série impressionnante de procès en tous genres, dont la quasi-totalité se sont terminés par des acquittements définitifs ou ont été prescrits. Il Cavaliere a d'ailleurs toujours clamé son innocence, s'estimant victime d'un acharnement judiciaire fomenté par des magistrats de gauche à des fins politiques.



Soirées "Bunga Bunga"

Berlusconi devait encore répondre d'accusations dans le procès dit du "Rubygate", du nom d'une mineure invitée aux soirées "Bunga Bunga" et d'abord présentée faussement comme une nièce du président égyptien Hosni Moubarak. Berlusconi, acquitté pour prostitution de mineure, était encore en procès pour subornation de témoin dans un volet de cette affaire. Il était accusé d'avoir corrompu des jeunes femmes pour mentir sur ces sulfureuses soirées, présentées par certains comme des orgies mais que Berlusconi a toujours qualifié de dîners élégants.

En février 2023, au bout de six ans d'audiences, un tribunal de Milan l'a relaxé. Selon le parquet, le silence de ces jeunes femmes a coûté entre 2011 et 2015 à Silvio Berlusconi des millions d'euros dont une part importante a été destinée à la seule Ruby, mineure lorsqu'elle a pris part aux fameuses soirées : argent liquide, cadeaux, voitures, mise à disposition de logements, paiement de factures et de frais médicaux.

Lien avec la mafia ?

La seule condamnation définitive à son encontre date du 1er août 2013 lorsque la Cour de cassation a confirmé sa peine de quatre ans de prison et six ans d'inéligibilité dans une affaire de fraude fiscale liée à son empire médiatique Mediaset. En 2015, un tribunal a condamné Berlusconi pour avoir versé un pot-de-vin de trois millions d'euros à un sénateur. Cette peine était encore en procédure d'appel lorsqu'elle a été frappée de prescription. Longtemps soupçonné de liens avec la mafia, Berlusconi a fait l'objet d'enquêtes sur ces allégations mais elles n'ont jamais abouti à un procès. Dernière frasque en date, l'octogénaire avait fait scandale en décembre 2022 quand il avait promis à ses joueurs du Monza d'amener "dans le vestiaire" un "car de putes" en cas de victoire.

