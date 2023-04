INVITÉE RTL - Sécheresse et feu : une femme pompier alerte sur "un été compliqué"

Alors que l'incendie dans les Pyrénées-Orientales a été éteint jeudi 20 avril, après cinq jours de combats contre les flammes et 1.000 hectares de végétation brûlés, au micro de Mohamed Bouhafsi, Sophie Polteau, femme pompier alerte ce dimanche sur un été qui s'annonce éprouvant : "Ce genre de feux, on les connaît plutôt aux mois de juillet et août, en avril, c'était du jamais-vu. Nous nous préparons à un été très compliqué."

La pompier a, par ailleurs, indiqué que cet incendie, qui s'est étendu jusqu'à l'Espagne, n'a pas fait de victimes humaines, malgré de mauvaises conditions d'intervention : "On se retrouvait avec des feux qui allaient à l'inverse du vent. Ce relief tourbillonnant a posé énormément de problématiques pour les sapeurs-pompiers, et pour les avions bombardiers d'eau, qui n'ont pu que très peu travailler sur le secteur de la commune de Cerbère, qui a été très rapidement menacée."

Le fait qu'il n'y ait pas eu de mort a tenu du miracle selon Sophie Polteau : "Nous, ce qu'on en retient, c'est que les vies humaines et les habitations ont été sauvées. Et je vous avoue que je me demande comment on a réussi à sauver tout le monde." Elle a par ailleurs invité les Français à faire attention, même si les pompiers sont "prêts" : "Pensez à nous, pensez à nos familles, pensez aux habitants. C'est ensemble qu'on arrivera à avoir des actions qui pourront nous préserver au niveau du collectif."



