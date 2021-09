L'horreur du 13 Novembre 2015 dans ses moindres détails. Les premières images des attentats ont été présentées ce jeudi 16 septembre devant la Cour d'Assises spéciale de Paris. La diffusion de ces clichés était accompagnée du témoignage d'un enquêteur dépêché sur les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge peu après le drame.

Quand il est arrivé, le périmètre était bouclé, raconte ce policier : "Il n'y avait pas un seul bruit, la seule chose qu'on entendait ce sont les portables des victimes qui sonnaient". "On est un groupe d'enquêteurs expérimentés, a-t-il expliqué, mais on n'a pas pu se mettre au travail immédiatement, c'était la sidération".

L'homme a projeté plusieurs photos de ce qu'il n'appelle pas une scène de crime mais "une scène de guerre" : des plans larges et des corps que l'on devine sous les couvertures de survie. Le sol du Carillon est rouge de sang et les bols des clients sont encore sur le comptoir.

"On a retrouvé 121 douilles percutées"

Devant ce récit glaçant, la salle d'audience s'est figée dans un silence absolu, les regards happés par les photos sur les écrans, tandis qu'une dizaine de psychologues surveillent les parties civiles.

Le policier, dont la voix s'est parfois troublée, a terminé par la projection d'un schéma de la scène vue d'en haut, l'occasion pour lui de citer les noms de chacune des 13 victimes, ces 13 corps dessinés entre les chaises et les tables du restaurant. "On a travaillé toute la nuit et on a retrouvé 121 douilles percutées. La scène a duré 2m30 : une des victimes a eu le corps de 36 balles", a-t-il détaillé devant la Cour.

À écouter également dans votre journal

Australie - 56 milliards d'euros qui tombent à l'eau : les autorités australiennes ont confirmé ce jeudi la rupture du "contrat du siècle" conclu avec la France en 2016 pour la fourniture de sous-marins.

Faits divers - Après avoir reçu un mail frauduleux, un octogénaire a tenté de se suicider, dimanche, dans le Var. Ce courriel particulièrement crédible lui annonçait qu'il faisait l'objet d'une enquête pour pédopornographie.

Handicap - À travers toute la France, une forte mobilisation a dénoncé le mode de calculs de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) que le gouvernement avait refusé de réviser au printemps dernier. Le montant de cette aide est lié aux revenus du conjoint.