Chassé-croisé : à quelle heure faut-il partir pour éviter les embouteillages ?

Chaque année, c'est le même casse-tête sur les routes : le chassé-croisé entre juillettistes et aoûtiens. Cette année, le trafic autoroutier s'annonce comme à l'accoutumée chargé, selon les prévisions de Bison-Futé mais également de VINCI Autoroutes, qui annonce "une circulation très dense dans le sens des départs et des retours aux abords des grandes agglomérations, du jeudi 28 juillet au lundi 1er août inclus".

"Le trafic s’intensifiera dès jeudi 28 juillet à la mi-journée en vallée du Rhône", précise Vinci. Vendredi 29 juillet, la journée sera rouge dans le sens des départs avec des conditions de circulation compliquées entre 9h et 20h. Dans le détail, depuis l'Île-de-France vers l'Espagne via Bordeaux, Bison-Futé voit rouge entre 14 et 20h à Saint-Arnoult en Yvelines, de 10 à 12h entre Orléans et Poitiers ou encore entre 10h et 16h à hauteur de Bordeaux. Rouge prévu également en Auvergne -Rhône-Alpes entre 10h et 19h pour l'accès au tunnel du Mont-Blanc dans le sens France-Italie.

Privilégiez donc un départ tôt vendredi, également dans le sens des retours où le trafic sera saturé (vigilance rouge) entre Orange et Lyon de 16h à 18h. Trafic dense prévu (vigilance orange) à Saint-Arnoult vers Paris de 14h à 20h.

Journée noire samedi

La journée de samedi s'annonce la plus chargée : noire dans le sens des départs et rouge dans le sens des retours. La circulation sera compliquée entre 3h et 19h prévient Vinci. L'autoroute A10 sera dense jusqu'à 13 heures dans le sens des départs et saturée de 6h à 8h à hauteur de Saint-Arnoult. Toujours selon Bison-Futé, le trafic sera fluide dans l'après-midi et fin d'après-midi sur cet axe Paris-Espagne via Bordeaux.

En revanche, toujours dans le sens des départs, le trafic sera dense toute la journée de Paris vers la Méditerranée, dès 7h de Lyon à Orange où il sera saturé entre 9 et 13h. Entre Orange et Marseille, ce sera rouge également de 12h à 15h et orange de 15h à 20h avant la reprise d'un trafic fluide. Mieux vaudra, là encore arriver très tôt à ce niveau. L'accès au tunnel du Mont-Blanc vers l'Italie s'annonce là aussi saturé de 10h à 19h.

Trafic moins saturé dans le sens des retours samedi avec une vigilance rouge entre Orange et Lyon de 11 à 15h et un trafic dense ou fluide le reste de la journée sur cet axe.

Plus calme dimanche

Enfin dimanche, Vinci annonce une journée orange dans le sens des départs avec du rouge sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et une journée verte et orange dans le sens des retours. Si vous partez dimanche vers la Belgique, le trafic sera fluide hormis entre 12 et 14h. Vers la Méditerranée, trafic fluide à hauteur de Fleury dès 13h mais saturé entre Lyon et Orange de 11 à 17h et entre Orange et Marseille de 13 à 15h. À Saint-Arnoult, Bison-Futé voit rouge entre 9h et 12h.

Dans le sens des retours, la journée de dimanche risque d'être saturée à la mi-journée sur la plupart des grands axes, notamment entre 13 et 15h dans le sens Bordeaux-Paris ou entre Marseille et Lyon. L'accès au tunnel du Mont-Blanc en direction de la France devrait être fluide jusqu'à 13h et saturé entre 15 et 18h.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info