Les infos de 18h - Policiers de la BRAV-M sur “TPMP” : ce que l’on sait de l’enquête

Le préfet de police de Paris Laurent Nunez a annoncé vendredi 31 mars au soir l'ouverture d'une enquête administrative et a saisi la procureure de la République à la suite d'une séquence pour le moins étonnante diffusée plus tôt ce jour-là dans l'émission Touche pas à mon poste (TPMP) sur C8.

Cyril Hanouna y interrogeait quatre hommes présentés comme appartenant, au moins pour deux d'entre eux, à la BRAV-M (Brigade de répression des actions violentes - motocycliste), qui fait polémique depuis quelques jours. Ils sont apparus tous les quatre le visage encagoulé, une capuche noire sur la tête et la voix modifiée, arborant chacun un brassard de police.

Problème, non seulement ces policiers n'étaient pas autorisés à s'exprimer publiquement mais en plus la préfecture de police assure avoir des éléments laissant penser que ces individus ne font pas partie de la fameuse BRAV-M.



Au moins une personne ne serait même plus policier. Cet homme aurait été révoqué il y a plusieurs mois déjà. Un certain Cédric qui arbore, comme les autres, une cagoule et un brassard police. "Des guignols usurpateurs", se désole un syndicat de commissaires.

La justice est désormais saisie. Ce sera au procureur de la République d'engager ou non des poursuites.

À écouter également dans ce journal

Politique - Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'Économie sociale et solidaire, a accepté de poser pour le magazine de charme "Playboy" à l'occasion d'un entretien de 12 pages à paraître la semaine prochaine. Selon les informations de RTL, ni l'Élysée, ni Matignon n'ont donné leur autorisation.

International - Hospitalisé mercredi 29 mars pour des problèmes respiratoires, le pape François est sorti ce samedi 1er avril de l'hôpital Gemelli de Rome. "Je suis encore vivant", a-t-il plaisanté.



Fait divers - Soupçonné d'avoir agressé sexuellement une collégienne dans le hall d'un immeuble, le suspect, âgé de 50 ans, et déjà condamné pour des faits similaires, a été écroué le 24 mars dernier.

