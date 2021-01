publié le 23/01/2021 à 19:17

L'affaire a été révélée vendredi 22 janvier, une semaine après les faits et les images ultra-violentes, comme les appels à témoins, tournent en boucle maintenant sur les réseaux sociaux.

Vendredi 15 janvier, dans l'après-midi, un groupe d'environ 10 personnes s'est acharné sans raison apparente sur un adolescent frappé à coups de pied et de bâton sur le corps et le visage. Il a été laissé pour mort et placé dans le coma à l'hôpital, rapporte sa mère, et il va un peu mieux.

Ce passage à tabac s'est déroulé à Paris, dans le 15e arrondissement. Une dizaine de jeunes s'en prennent à Youriy, 15 ans. Ils lui assènent de violents coups de pied le laissant pour mort. Il aurait été isolé et pris à partie. Des témoins ont appelé la police.

La victime était prise en charge par les pompiers quand sa mère Natalia est arrivée sur place. "Ce que j'au vu ce soir là, c'était horrible. Il a supplié de ne pas le laisser mourir, explique-t-elle. Il est en train de se réveiller, le médecin donne des pronostics plutôt encourageants".

Une attaque d’une sauvagerie inouïe. Soutien au jeune garçon et à sa famille. L’enquête doit permettre de faire toute la lumière sur les faits et d’interpeller les auteurs de cet acte immonde. https://t.co/5RE51fReaF — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 23, 2021

La mère a lancé un appel à témoins pour retrouver les auteurs de l'agression et une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a assuré sur Twitter que l'enquête doit permettre d'interpeller les auteurs de cet acte "immonde ".



