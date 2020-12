publié le 19/12/2020 à 16:29

L'enquête se poursuit dans l'affaire des policiers tabassés à Valenciennes dimanche dernier. Les images vidéo ont été épluchées. Dans le quartier "difficile" de la Briquette, les habitants, choqués par ce déferlement de violence, auraient parlé et les policiers ont reconnu certains de leurs agresseurs.

Même si des jeunes seraient encore en fuite, le procureur de Valenciennes, Jean-Philippe Vicentini entend délivrer un message de fermeté : "Chaque fois que des actes odieux et lâches comme ça seront commis, tout sera mis en place. Les lois de la République s'appliqueront partout et pour tous", a-t-il promis. "Je reste persuadé que nos concitoyens aiment la police. L'aide qu'ils nous ont apportée dans cette affaire le démontre largement", a souligné le procureur.

Parmi les suspects, un jeune de 24 ans déjà condamné à huit reprises. Le plus jeune a 15 ans et n'avait jamais fait parler de lui, à l'instar de la plupart de ces garçons. Maître Broyart, l'un des avocats de la défense, dénonce une enquête "bâclée". "J'ai pu lire un lynchage à l'égard de deux fonctionnaires de police. Un passage un tabac. La procédure ne tendrait pas à démontrer cela. J'appelle cela une procédure bâclée, mais elle l'est pour les besoins d'un système politique qui récupère ce dossier", dénonce l'avocat.

Les deux victimes portaient l'uniforme face à leurs agresseurs présumés. Très marqués psychologiquement, ils sont toujours en arrêt.