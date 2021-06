publié le 03/06/2021 à 19:05

C'est une scène hors norme qui s'est déroulée à Metz dans l'après-midi du jeudi 3 juin. Un homme a poignardé sa compagne, en pleine rue et en plein jour, avant de lui tirer dessus. Il a ensuite retourné l'arme contre lui. La scène glaçante a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

Le drame s'est déroulé avant 14h, à l'heure où les parents reviennent d'emmener leurs enfants à l'école, proche du trottoir où s'est passé l'agression avec un homme livré à sa fureur meurtrière. Il a agit sans aucune considération de son environnement extérieur.

Le voisin qui a filmé la scène témoigne : "Il y a eu plusieurs cris (...) J'ai vu une femme au sol, et il lui mettait des coups. Ensuite il est parti sur l'autre trottoir et je pense personnellement qu'il a vu la police au loin". L'homme aurait pris peur et est revenu en courant pour continuer à insulter sa femme. Il l'a ensuite plaqué contre le camion avant de lui tirer deux balles et de se tirer une balle dans la tête. Selon le voisin, l'homme "hésitait" au début et "braquait tout le monde". C'est quand il est revenu la seconde fois "qu'il n'a pas du tout hésité".

Effectivement, la police est arrivée au moment des tirs car l'agression du mari avait commencé plusieurs minutes avant, dans l'immeuble voisin. Des riverains qui avaient entendu les cris, ont immédiatement prévenu les secours. Selon des sources policières, à l'heure qu'il est, le pronostic vital de la victime n'est plus engagé, et l'agresseur est dans un état désespéré.

