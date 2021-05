publié le 18/05/2021 à 18:44

À Marseille, la disparition de Rolande, 82 ans, inquiète. Le 22 avril dernier, elle est partie acheter de la viande chez son boucher, et depuis rien.. personne ne l'a revue. Rolande Montiel a disparu à quelques centaines de mètres seulement de son domicile. Son fils Jean-Marie Hernandez remue ciel et terre pour tenter de la retrouver.



"J'ai cherché dans les hôpitaux de Marseille, explique-t-il. J’ai cherché dans les chantiers, dans certains bâtiments abandonnés avec mes enfants et mon neveu, j’ai prévenu la police, et même un cousin qui travaille à la morgue : aucun corps sous X correspondant n’est arrivé depuis cette date". Sa carte bancaire n’a pas été utilisée, pas plus que son abonnement de bus.

Rolande Montiel est petite de taille, blonde, porte des lunettes et un appareil auditif. "C’est une dame très vivante, très souriante, elle est venue dans ma pharmacie le matin même de sa disparition", confie Martine, pharmacienne. "On sait qu’elle perdait un peu la tête, mais nous sommes très étonnés de n’avoir aucun indice au bout de trois semaines".

Elle s’était déjà égarée deux ou trois fois, mais à chaque fois avait été raccompagnée par les pompiers dans les 24 heures. Sa famille et son entourage sont donc très inquiets d'être sans nouvelle depuis trois semaines.

