publié le 20/04/2021 à 16:02

Un homme de 56 ans, Roger Orfevres, a disparu depuis jeudi 15 avril dernier dans le secteur de Poitiers dans la Vienne. La police du département a publié ce mardi 20 avril, un appel à témoins pour le retrouver, évoquant "une disparition inquiétante".

L'homme en question mesure 1,90m, a les yeux marrons et des dreadlocks. Selon les informations de la police, relayées par France-Bleu, il est de corpulence moyenne et possède beaucoup de bijoux, des chaînes autour du cou et des bagues à chaque doigt, dorées ou argentées.



Si vous êtes en possession d'informations ou en mesure de renseigner les forces de l'ordre, la police de la Vienne vous invite à contacter l'hôtel de police de Poitiers et demander le groupe de protection de la famille. Vous pouvez contacter le numéro suivant : 05.49.60.60.00.