publié le 30/08/2019 à 18:48

Dans le Biterrois, vendredi 23 août, un homme de 46 ans a lancé un appel au secours, exactement comme Simon Gautier en Italie. Pendant 24 heures, des dizaines de pompiers et de gendarmes se sont mobilisés pour tenter de le retrouver, sauf qu'il s'agissait d'une mauvaise blague.

Un hélicoptère de secours a même failli décoller sur zone. Car l'appel au 18 est à l'origine jugé crédible. La voix haletante, l'homme se met dans la même situation que le jeune Français disparu il y a quelques semaines. "Je suis blessé à la cheville", dit-il, "agrippé à un rocher d'une rivière des environs".

Après 24 heures de recherches infructueuses, les moyens humains ont été doublés et certains villageois s'étonnent car ils ont vu l'homme en bonne santé. Les gendarmes se présentent donc, par acquis de conscience, une nouvelle fois, au domicile de sa mère. "Il s'est avéré que l'homme était dans la maison, qu'il a voulu prendre la fuite par l'arrière de la maison et il a été récupéré par les gendarmes. C'est là que nous avons découvert que c'était une fausse alerte. Il s'est expliqué et dit s'être inspirer des faits qui se sont déroulés en Italie récemment, et avoir voulu attirer l'attention", dit le Capitaine Torta, qui a fait partie du groupement de gendarmerie de Béziers.

Il aura bien attiré celle des dizaines de pompiers mobilisés qui ont porté plainte, cette semaine, pour divulgation d'informations fausses de nature à provoquer l'intervention des secours. Le faux randonneur de 46 ans risque désormais deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.

