publié le 08/12/2020 à 18:35

Une semaine après la mort d'un collégien en Haute-Savoie, les questions sont nombreuses. Mardi 1er décembre, cet adolescent de 12 ans est décédé des suites d'un malaise cardiaque survenu en plein cours d'EPS et ce alors même qu'il en était dispensé. Son professeur a été mis en examen. Sur place, à Bon-en-Chablais, l'émotion est grande, l'incompréhension aussi.

Près de l'entrée du collègue, une tente blanche a été dressée. À l'intérieur, devant le portrait de Baptiste, de nombreux collégiens ont déposé des dizaines de roses blanches, pour dire leur émotion. "Je suis touché parce qu'il n'est plus là. Il est parti trop tôt", témoigne l'un d'eux. Baptiste souffrait de problèmes cardiaques depuis l'âge de 3 ans, il avait une dispense de cours d'EPS.

Pourquoi a-t-il participé à cette séance de course à pieds qui lui a été fatale ? Marina, la mère du meilleur ami de Baptiste ne comprend pas : "Je dis que ça n'aurait pas dû arriver. C'est inadmissible", dit-elle. C'est maintenant à la justice de déterminer la responsabilité du professeur d'EPS.

À écouter également dans ce journal

