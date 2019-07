publié le 03/07/2019 à 19:07

Le bac 2019, entre fraude et suspense à l'approche des résultats. Concernant les soupçons de fraude des épreuves de mathématiques dans les séries générales, 12 candidats sont toujours en garde à vue à Paris et Marseille pour avoir consulté et fait circuler les sujets sur le réseau WhatsApp et par SMS. Guy, le père d'un des jeunes interrogé par la police, raconte l'arrestation de son fils à RTL.



"Mon fils a été interpellé à 6 heures du matin. C'est vrai que c'est difficile de voir des policiers arriver à l'appartement et on a l'impression d'avoir un fils qui est un voyou, un malfrat et donc c'est vrai que c'est assez choquant", explique-t-il. "On ne peut pas incriminer la police (...) Mais quelle personne aujourd'hui, qui va sur internet, et qui voit des corrigés potentiels du bac ne va pas les regarder ?", souligne Guy.



"Mon fils est un bon élève dans un lycée réputé de Paris. Je trouve que c'est un peu disproportionné : on aurait pu juste les convoquer. Et surtout c'est l'arbre qui cache la forêt : d'où viennent les fuites ? L'Éducation nationale n'a qu'à s'en prendre qu'à elle-même si au sein de ses équipes certains sont derrière les fuites", explique-t-il.

Justice - Une plainte collective contre X auprès du procureur de la République de Nantes pour "mise en danger de la vie d’autrui et violences volontaires par personnes dépositaires de l’autorité publique" après la Fête de la Musique, depuis laquelle un jeune homme est toujours porté disparu.



Politique - Après "l'échec" de l'acte I des relations entre la Corse et l'État depuis l'élection d'Emmanuel Macron, les dirigeants nationalistes de l'île ont dit à Edouard Philippe leur souhait d'une "modification profonde du cap pris par le gouvernement et l'État en Corse".



Justice - Un aide-soignant filmé en train de frapper et d'insulter une dame de 98 ans dans sa chambre d'Ehpad en février dernier a été condamné mercredi en appel à cinq ans de prison dont deux avec sursis et mise à l'épreuve.