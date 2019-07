VIDÉO - 74% des Français interrogés se disent pudiques

publié le 03/07/2019 à 18:12

Les Français sont-ils pudiques ? C'est tout l'objet de l'étude réalisée conjointement par l'IFOP et Muscle up, conseiller en sport et nutrition, sur le rapport des Français à leur corps.

Globalement, la réponse est oui, puisque les trois quart d'entre-eux, soit 74%, s'estiment pudiques, dont 17% très pudiques. Sans surprise, ce sont les femmes qui sont les plus affectées par le regard des autres sur leur corps.

Et si cette pudeur est aussi bien présente au sein du couple, 75% des personnes interrogées trouvent que le regard de leur partenaire est bienveillant et les rassure. Le sentiment de gêne face à la nudité et au dévoilement du corps apparaît entre 4 et 7 ans, à l'âge où l'on prend conscience de son corps.

Mais les Français sont-ils à l'aise avec leur physique ? 49% d'entre eux se disent satisfaits de leur corps. Cela concerne les 35 ans et plus, qui sont les plus satisfaits. En revanche, les adolescents sont les moins à l'aise. Seulement 1 personne sur 10 dit avoir un réel problème avec son physique.

Un malaise qui a donné naissance à un mouvement aux États-Unis. Le "body positive", qui sur les réseaux sociaux, pousse les personnes, surtout les femmes, à être indulgentes vis à vis de leur corps et à accepter leurs imperfections.