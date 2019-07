publié le 03/07/2019 à 12:41

Ils avaient été treize à être appréhendés lors d'un premier coup de filet. Ces mardi 2 et mercredi 3 juillet, ce sont six nouveaux candidats au baccalauréat au baccalauréat qui ont été interpellés et placés en garde à vue dans l'enquête sur des soupçons de fraude concernant une épreuve de mathématiques. Les gardes à vue de 12 des premiers interpelléssont encore en cours et la treizième a été levée mercredi matin.

Jeudi 20 juin, la veille de l'épreuve de mathématiques, des élèves de trois ou quatre établissements d'Île-de-France avaient échangé les sujets et les corrigés, malgré l'embargo, par SMS ou via l'application de messagerie Whatsapp. Le ministère de l'Éducation nationale avait saisi la justice le lendemain pour des "suspicions de fuites" de sujets de mathématiques au bac.

Les investigations, confiées à la brigade de répression de la délinquance à la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne, devront établir si des candidats ont obtenu les sujets en amont et par quel moyen.

Après des fraudes concernant l'épreuve de mathématiques du Bac S de 2011, quatre jeunes avaient été condamnés en 2018 à trois et quatre mois de prison avec sursis.