publié le 18/07/2019 à 18:55

Le 6 juillet dernier, le décès d'un jeune ostréiculteur de 18 ans avait laissé un grand nombre de questions en suspens, notamment concernant les causes de sa mort. Deux associations de protection de l'environnement avaient en effet évoqué la piste d'une intoxication provoquée par un gaz libéré lors de la décomposition d'algues vertes.

Mais les résultats de l'autopsie ont été dévoilés ce mercredi 17 juillet et mettent hors de cause ces algues. Les analyses sont formelles : aucune présence d'hydrogène sulfuré, d'alcool ou de drogue n'a été décelée dans le corps de la victime. Avant sa crise cardiaque fatale, le jeune homme portait sous un soleil caniculaire de très lourdes charges.

L’autopsie, rapidement réalisée à la suite de la demande de deux associations anti-algues vertes avait établi un décès par noyade. Sans commenter cette affaire judiciaire, le préfet du Finistère Pascal Lelarge a lancé un appel à la raison en conférence de presse : "C'est un sujet sur lequel on peut dire n'importe quoi et il y aura toujours quelqu'un pour le gober. Donc je pense qu'il faut accorder un minimum de crédibilité aux pouvoirs publics. Il faut arrêter de dire 'il y a 3m² d'algues vertes fraîches sur la plage, on va tous mourir'. Il faut arrêter ce délire", mais sans être dans la "dénégation", a-t-il ajouté.

