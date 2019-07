et Nicolas Barreiro

publié le 09/07/2019 à 17:43

Dans les Côtes-d'Armor, en Bretagne, la baie de Saint-Brieuc est recouverte par les algues vertes. Samedi dernier, un ostréiculteur saisonnier de 18 ans a été retrouvé sans vie dans un parc à huîtres.

Selon Yves-Marie Le Lay, militant et auteur du livre Les Marées vertes tuent aussi, il n'y a pas de doutes sur les causes du décès, il s'agit des algues vertes, "elles s'accumulent et dégagent, en pourrissant, de l'hydrogène sulfurique". Il s'agit d'un gaz qui peut s'avérer extrêmement toxique à très haute dose. Le militant raconte que l'individu marchait dans une zone où se trouvait potentiellement de l'hydrogène sulfurique.

Depuis quelques années, les algues vertes sont devenues un véritable cauchemar pour les habitants de ce littoral breton. Un cauchemar qui semble en pleine expansion. Aujourd'hui, on compte près de 500 hectares touchés par ce fléau vert, soit deux fois plus que l'année dernière. L'an dernier, les services municipaux ont évacué près de 6.000 tonnes d'algues des plages de Saint-Brieuc. Cette année, ils en sont déjà à près de 5.000 tonnes.

Des algues récidivistes

Ce n'est pas la première fois que la communauté bretonne accuse ces algues de tuer des des hommes. En 2016, non loin de là à Hillion, la mort d'un joggeur de 50 ans leur semblait suspecte. L'enquête avait fini par être classée sans suite. D'après le parquet de Brest, une autopsie sera effectuée sur le corps du jeune homme, afin de découvrir les causes du décès.