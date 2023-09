Les infos de 18h - Féminicide en Savoie : les voisins de la victime confient leur "cauchemar" sur RTL

Les voisins de Karen, tuée en pleine rue jeudi matin dans un village près de Chambéry (Savoie), ont tenu à témoigner ce vendredi sur RTL. Yvonne et Georges ont 78 ans et 81 ans. Ils habitent juste à côté de la maison de la victime avec qui ils échangeaient régulièrement. Tous deux sont aujourd'hui effondrés.

"On a l'impression de vivre un cauchemar", confie Yvonne, très affectée, au micro de RTL. "On est vraiment choqués, on la connaissait quand même bien. Elle était très discrète, c'était une femme super gentille", poursuit sa voisine. La septuagénaire décrit Karen comme une personne particulièrement active qui "aimait le sport, se déplacer avec son vélo, avec ses enfants, elle adorait ça".

Ses enfants, justement, étaient "comme [des] petits-enfants" pour le couple, se souvient Georges. Et Yvonne d'évoquer "Alexis", le très jeune fils de la victime, qui l'appelait "mamie" : "J'imagine le petit qui a tout vu, il a 3 ans, il doit être choqué le pauvre. C'est affreux".

Georges dit avoir vu sa voisine pour la dernière fois "dix minutes avant" le drame. "Il était 9 heures quand elle est partie avec ses enfants, qui gambadaient, prêts à partir", se remémore-t-il. "Je l'ai vue fermer le portail et partir. On n'arrive pas à y croire", se désole le retraité. Et d'ajouter, la voix tremblante : "C'est horrible. On ne trouve pas les mots. C'est pas humain". Son meurtrier présumé - son ex mari - a été arrêté après 24 heures de recherches.

