Affaire Hedi à Marseille : le policier en détention provisoire depuis 40 jours remis en liberté

Le policier marseillais soupçonné d'avoir blessé Hedi avec un tir de LBD en marge des émeutes en juillet dernier a été remis en liberté, après 40 jours de détention provisoire, a annoncé son avocat ce vendredi 1er septembre. Il est désormais "placé sous contrôle judiciaire", avec interdiction d'exercer, a précisé à l'AFP son avocat, Me Pierre Gassend.

Cette incarcération avait provoqué la colère des policiers. Pour manifester leur mécontentement - les policiers ne disposent pas du droit de grève - certains agents se sont mis en arrêt maladie. D'autres ont répondu à l'appel du syndicat Unité SGP Police et se sont mis en "code 562", un jargon policier qui signifie qu'ils n'assument plus que les missions d'urgence et essentielles.



