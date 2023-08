Savoie : une policière battue à mort avec une batte de baseball en pleine rue, le suspect recherché

Ce jeudi 31 août 2023 au matin, une femme de 42 ans est morte en pleine rue dans la petite commune de La Croix-de-la-Rochette en Savoie, non loin de Chambéry. Cette fonctionnaire de police qui était hors service et travaillait au commissariat de Chambéry a été battue à mort par un homme, toujours activement recherché par les forces de l'ordre à l'heure où nous écrivons ces lignes, a appris RTL. La victime a été frappée avec une batte de baseball et a été laissée pour morte, ont indiqué des sources proches de l'enquête.

L'agression mortelle a eu lieu dans ce petit village de Savoie qui compte quelque 350 âmes, dans un quartier tranquille de type pavillonnaire. Le secteur est bouclé et un fort déploiement de forces de l'ordre est à l'œuvre pour retrouver le principal suspect. D'après les premiers éléments de l'enquête, ce dernier serait l'ex-conjoint de la victime. Une information que n'a pas encore confirmée à cette heure le procureur de la République.

Selon nos confrères de France Bleu, plusieurs dizaines de policiers du peloton de surveillance et d’intervention (Psig), des hélicoptères et des gendarmes de la section de recherches (SR) et de la brigade de recherches (BR) de Chambéry sont mobilisés pour retrouver le suspect et effectuer les premières constatations. Les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie (TIC) sont toujours sur les lieux de l’agression.

