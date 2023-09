Féminicide en Savoie : l'ex-mari de la policière tuée a été interpellé

Il était activement recherché depuis jeudi 31 août, date à laquelle une policière a été battue à mort en pleine rue, à La-Croix-de-la-Rochette (Savoie). Le suspect, son ex-mari, vient d'être interpellé ce vendredi 1er septembre peu après 10 heures du matin, a appris RTL. Il a été arrêté dans un centre de méditation bouddhiste à Arvillard, commune située à quelques kilomètres à peine des lieux du meurtre. Il a ensuite été placé en garde à vue. L'homme a été appréhendé "sans difficulté", a indiqué le procureur de Chambéry Pierre-Yves Michau.

La veille, aux alentours de 9 heures de matin, l'homme âgé de 61 ans a tué son ex-femme "à coups d'objet contondant" sur la voie publique alors que la victime déposait un enfant à la crèche dans le village savoyard situé près de Chambéry, et qu'elle était hors service. Le suspect, qui avait eu deux enfants avec la victime, était déjà connu pour des faits de violence. Il avait pris la fuite tout de suite après le meurtre, avant d'être finalement interpellé par le GIGN un peu plus de 24 heures plus tard.

Les gendarmes ont d'abord repéré son véhicule tôt dans la matinée, et le GIGN est ensuite intervenu dans le centre bouddhiste pour l'interpeller. Les enquêteurs vont pouvoir l'interroger pendant 48 heures pour tenter de déterminer les raisons de son geste, et notamment s'il a ou non prémédité le meurtre particulièrement violent de son ex-compagne.



