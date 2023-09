Au lendemain du meurtre d'une policière de 42 ans, tuée dans une rue de La Croix-de-la-Rochette, près de Chambéry, le village de 300 habitants s'est réveillé sous le choc. La fonctionnaire de police venait de déposer un de ses enfants à la crèche, et rentrait avec son fils de 3 ans quand elle a été agressée en pleine rue, sans doute à coups de machette.

Son ex-mari ne lui a laissé aucune chance. Claudine est arrivée juste après l'agression : "Elle était encore présente sur le bord de la route, elle était allongée, elle n'avait plus de visage. Elle s'est retrouvée là, allongée par terre, et il n'y avait plus rien à faire".

Cette maman a donc été tuée sauvagement, sous les yeux de son petit garçon de trois ans. Les habitants du village sont sous le choc : "C'est inhumain, on n'a pas le droit de faire ça" ; "C'est très grave, ça a marqué les esprits" ; "On est vraiment émus, on est en plein désarroi. On est touché par ce qui arrive, c'est vraiment terrible".

Ironie du sort, la fonctionnaire de police était chargée de traiter les affaires de violences intrafamiliales au commissariat de Chambéry. L'homme est toujours recherché.

