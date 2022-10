Le drame s'est noué dans une petite maison blanche au pignon décrépi, à l'entrée de Carantec. La famille est décrite par les voisins comme "charmante". Le corps de la maman, Florence, et celui des deux fillettes de 9 et 12 ans ont été retrouvés dans des chambres. Celui du papa, Gaëtan, pendu au rez-de-chaussée. Le chien a également été retrouvé mort.

Les riverains sont sous le choc : "C'est affreux", lance l'un. "Ça laisse sans voix", renchérit le second. "C'est un père de famille qui a perdu les pédales, peut-être suite à une séparation qu'il n'a pas acceptée. Ça devait être quelqu'un en grande souffrance", spécule un troisième. "Je suis choqué, terrifié. J'ai du mal à y croire. C'étaient des gens comme tout le monde", lâche le dernier.

Le père avait travaillé pour une société de pompes funèbres. Le scénario d'un drame familial n'est pas encore confirmé et on ne connaît pas, non plus, l'arme utilisée. Une enquête est en cours.

À écouter également dans ce journal

Séoul - Un mouvement de foule a fait 153 morts, samedi soir, à Séoul, lors d'une soirée organisée pour Halloween. Un Français se trouve parmi les victimes.

Marseille - Un jeune autiste de onze ans a été tué de plusieurs coups de couteau. Sa mère est en garde-à-vue.

Brésil - Le deuxième tour de la présidentielle au Brésil se déroule actuellement. Lula est toujours donné favori face au président sortant, Bolsonaro.

