Les infos de 6h - Marseille : où en est l'enquête après la découverte du corps d'un enfant de 12 ans ?

Ce samedi 29 octobre, le corps sans vie d'un garçon de 12 ans, recouvert de coup de couteau, a été retrouvé sur les berges de l'Huveaune, dans le 11e arrondissement de Marseille. La mère de la victime a depuis été placée en garde à vue.

Cette terrible découverte a été faite par le père et l'oncle de l'enfant. La victime, qui était atteinte d'autisme, gisait au beau milieu des broussailles, le visage abîmé et du sang sur son ventre. Il portait des blessures à l'arme blanche, blessures qui étaient vraisemblablement la cause de sa mort.

Dès la découverte du corps, les forces de l'ordre ont enquêté au domicile du garçon et les soupçons se sont tournés vers la mère de la victime. C'était pourtant cette dernière qui avait alerté la police sur la disparition de son fils vendredi.

Dans ce quartier du sud de Marseille, certains habitants connaissaient un peu le père et son fils et décrivaient une famille sans histoire, tous sans exception, sont choqués par ce nouveau drame qui touche encore une fois un enfant.

