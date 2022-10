Bousculade mortelle à Séoul : "Il y avait des corps partout", témoigne Victor, qui a assisté au drame

Ce samedi 29 octobre au soir, la ville sud-coréenne de Séoul a sombré dans le drame. Au moins 150 personnes, dont 19 étrangers, sont mortes durant les festivités de la fête de Halloween. Cette tragédie a eu lieu à la suite d'une bousculade dans le centre de la capitale, où plusieurs dizaines de milliers de fêtards, pour la plupart très jeunes, étaient rassemblés pour festoyer.

Victor, un Hongkongais, était présent sur place lors de la tragédie. Il a réussi à s'échapper de ce gigantesque mouvement de foule, mais a vécu un moment particulièrement traumatisant : "C'est arrivé tellement vite que beaucoup de gens sont tombés et pensaient uniquement à sortir de la situation", a-t-il confié à RTL. "Certains ne pensaient qu'à eux-mêmes et ont commencé à écraser d'autres personnes. Moi, j'ai essayé d'aider un maximum et d'aider les gens vers le haut pour éviter qu'ils ne se fassent écraser. La foule m'a vraiment bousculé et j'ai failli tomber".

Il a raconté avoir réussi à s'extirper de la foule en se cachant "dans le sous-sol d'un bar". Quand il est sorti au bout de deux heures, Victor est tombé sur une scène d'horreur : "Je vois des corps à peu près partout ainsi que des vêtements, des téléphones, des chaussures. Il y avait une tonne de pompiers et d'ambulances et des gens qui faisaient des massages cardiaques". Cette tragédie est l'une des plus meurtrières de l'histoire de la Corée du Sud.

