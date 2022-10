Bousculade mortelle à Séoul : plus de 150 morts, secours dépassés... Ce que l'on sait

Bousculade mortelle à Séoul : plus de 150 morts, secours dépassés... Ce que l'on sait

Les images sont stupéfiantes, dramatiques... Une bousculade a fait plus de 150 morts à Séoul ce samedi 29 octobre 2022 pendant une fête de Halloween. Le président sud-coréen promet une enquête rigoureuse sur ce drame et a décrété un deuil national. Voici ce que l'on sait de ce drame provoqué vraisemblablement par une foule trop compacte.

Dans une ruelle en pente, large de 4 mètres seulement dans ce quartier cosmopolite, rempli de bars, de restaurants très fréquentés par les jeunes, 100.000 personnes fêtaient Halloween. C'est la présence d'une star de la chanson qui aurait provoqué ce mouvement de foule mortel, vers 22 heures. Les fêtards étaient déjà collés les uns contre les autres, explique Marie, une étudiante française qui vit a Séoul.

"On ne pouvait plus du tout marcher. Les personnes devant commençaient à tomber comme des dominos. Les personnes derrière ne savaient pas ce qu'il se passait et continuaient à pousser. Les gens se marchaient dessus, c'était n'importe quoi. C'est assez choquant", dit-elle. Les civières transportant les corps ont défilé en bas de la ruelle, sur le carrefour, pour être embarquées dans l'une des 150 ambulances. Des secours dépassés raconte un médecin sur place.

"Au départ il y avait deux personnes en arrêt respiratoire. Puis c'est monté à 4, 5 et c'est devenu incontrôlable. Les sauveteurs ont fait du mieux qu'ils pouvaient mais ils n'étaient pas assez nombreux. Alors des citoyens qui se trouvaient aux alentours sont venus pour nous aider", explique-t-il. Les victimes sont surtout des jeunes femmes d'une vingtaine d'années. Il y aurait une vingtaine d'étrangers inclus dans ce bilan qui peut encore s'alourdir : 20 des 82 blessés sont dans un état grave.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info